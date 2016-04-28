Россия распространила в СБ ООН проект заявления по событиям 2 мая в Одессе

Об этом журналистам сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, передает РБК.

"Мы распространили очень простой проект заявления, подчеркивая необходимость выполнять минские соглашения, и также призывая к расследованию трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда 48 человек были сожжены. Нам будет интересно, какова будет реакция членов Совета Безопасности", - заявил он.

Чуркин ожидает, что предложенный проект заявления примут в четверг, 28 апреля после встречи Совбеза ООН.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.