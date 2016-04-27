Исполняющий обязанности главы Минздрава Шафранский является совладельцем фармкомпании

Об этом свидетельствуют данные из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Указывается, что она зарегистрирована в Киеве, на ул. Боричев ток. 35а.

Шафранский указан среди учредителей. Его размер взноса в уставный капитал составил 80 000 грн, передает Украинская правда.

В декларации Шафранского 2015 года в графе "взносы в уставный капитал общества" указана сумма 349 тысяч грн. В частности, в 2015 году – 149 тысяч грн.

На сайте компании указывается, что она является составной частью "Калина Группа медицинских компаний", которая занимается продажей медицинских принадлежностей и интсрументов.

Как известно, в среду исполняющим обязанности министра здравоохранения назначили бывшего заместителя министра Виктора Шафранского.