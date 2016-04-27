Исполняющий обязанности главы Минздрава Шафранский является совладельцем фармкомпании
Новый исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский является совладельцем компании "Калина медицинская производственная компания".
Об этом свидетельствуют данные из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Указывается, что она зарегистрирована в Киеве, на ул. Боричев ток. 35а.
Шафранский указан среди учредителей. Его размер взноса в уставный капитал составил 80 000 грн, передает Украинская правда.
В декларации Шафранского 2015 года в графе "взносы в уставный капитал общества" указана сумма 349 тысяч грн. В частности, в 2015 году – 149 тысяч грн.
На сайте компании указывается, что она является составной частью "Калина Группа медицинских компаний", которая занимается продажей медицинских принадлежностей и интсрументов.
Как известно, в среду исполняющим обязанности министра здравоохранения назначили бывшего заместителя министра Виктора Шафранского.