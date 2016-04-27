В первой половине мая может состояться встреча глав МИД "нормандской четверки", заявили у Лаврова

Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, конкретной договоренности по дате и месту встречи пока нет. "Но возможность проведение министерской встречи в "нормандском формате" в первой половине мая прорабатывается", - сказала дипломат.

Читайте также"ФСБ не спит": Геращенко рассказала, как украинская делегация "прорывалась" в Минск

Ранее источник в дипведомстве сообщил, что встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 11 мая в Берлине.

"Встреча состоится в Берлине, 11 мая", - сказал собеседник агентства.