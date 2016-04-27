Нуланд о выборах на Донбассе: На них должны избирать своих лидеров, а не марионеток Москвы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд сказала на пресс-конференции в Киеве.

В частности, помощника госсекретаря США попросили высказать мнение по поводу предложения бывшего премьер-министра Украины по проведению референдума по вопросу реинтеграции Донбасса.

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"Мы сосредотачиваемся на выполнении Минских соглашений, как это было согласовано, и в которых говорится об обеспечении гражданам Донбасса права для проведения настоящих выборов, не фальшивых выборов для десятка марионеток из Москвы, а настоящих выборов (избрания) их собственных лидеров, чтобы они могли снова присоединиться к демократическому сообществу в Украине", - подчеркнула Нуланд.

Ранее Нуланд заявила, что Соединенные Штаты не устанавливали сроков по выполнению Минских соглашений в вопросе проведения выборов на Донбассе, а заявления отдельных народных депутатов являются некорректными.