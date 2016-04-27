Украина будет настаивать на освобождении заложников к Пасхе - Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Вице-спикер отметила, что 27 апреля утром должно состояться очередное заседание гуманитарной группы в Минске.

«В прошлый раз мы выступили с инициативой к Пасхе освободить 25 заложников и выразили готовность передать ОРДО 50 человек, которых они разыскивают. Мы передали все списки, мы получили публичную поддержку нашей инициативы от всех участников переговоров. Правда, до сегодняшнего дня так и не получили согласованных другой стороной списков», - написала Геращенко.

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Она подчеркнула, что на заседании 27 апреля потребует придерживаться публично данного обещания освободить украинцев.

«Освободить к Пасхе! Это, на мой взгляд, и настоящий тест для всех тех, кто в Минске кричит о вере как фундаменте «русского мира». Потому что одно дело - освятить куличи в церкви на Пасху, а другое - проявить истинное милосердие и человечность накануне величайшего христианского праздника», - добавила Геращенко.

Напомним, 19 апреля в СБУ заявили, что в заложниках Кремля и боевиков на Донбассе остаются 126 украинцев.