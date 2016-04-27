Саммит Украина-ЕС отложен, но Порошенко, Туск и Юнкер встретятся в июне - представитель Евросоюза
Президенты Европейского Совета Дональд Туск, Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и Петр Порошенко встретятся в июне до саммита Европейского Союза.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в среду в Брюсселе сообщил официальный представитель ЕС.
"Саммит был отложен, но лидеры встретятся в июне до саммита ЕС, чтобы обсудить выполнение Минских договоренностей", - сказал он и уточнил, что такая встреча состоится в Брюсселе.
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Что касается причины переноса саммита, официальный представитель ЕС отметил, что их было несколько, и, в частности, дать новому правительству возможность поработать над дальнейшим внедрением реформ, что позволит Международному валютному фонду завершить свою работу".
Он также уточнил, что перенос саммита был согласован президентами.
Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе подтвердили перенос саммита Украина-ЕС, который был запланирован на 19 мая.
Дипломатические источники объяснили это тем, что из-за неопределенности с возможными последствиями референдума в Нидерландах по соглашению об Ассоциации ЕС-Украина и предстоящим референдумом в Великобритании невозможно обеспечить конкретные результаты саммита.