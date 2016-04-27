В Евросоюзе подтвердили перенос саммита Украина-ЕС, озвучив причину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, дипломатические источники объясняют это тем, что из-за неопределенности с возможными последствиями референдума в Нидерландах по Соглашению об Ассоциации ЕС-Украина и предстоящим референдумом в Великобритании невозможно обеспечить конкретные результаты саммита.

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«Да, саммит действительно переносится, но это не связано с реформами. Дело в том, что из-за референдумов невозможно обеспечить конкретные результаты саммита. Поэтому было принято решение мероприятие перенести», - сказал собеседник агентства.

По его словам, саммит может состояться в сентябре.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 апреля, вечером корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter сообщил о переносе саммита Украина-ЕС.

В Администрации президента Украины, в свою очередь, пообещали разъяснить причины переноса саммита Украина-ЕС