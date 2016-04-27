Лавров сравнил кризис в Украине с "мощным генератором": Пора его отключить

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве на V Московской конференции по международной безопасности.

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«Необходимо, наконец, отключить питание мощного генератора напряжённости в европейских делах, которым является кризис в Украине. Единственный путь – честно реализовать Минский комплекс мер и, прежде всего, заставить киевские власти выполнить взятые на себя обязательства», - сказал Лавров.

«Осознания таких действий наших западных партнеров растет, но пока они еще стесняются говорить об этом громко и публично. Надеюсь, что в своих закрытых контактах с руководством Украины эту линию они начали проводить гораздо более настойчиво», - заявил Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля президент США Барак Обама заявил, что выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения Москвой Минских соглашений.

В Евросоюзе также подчеркнули, что срок действия экономических санкций против РФ связан с полным выполнением Минских договоренностей.

В Минских соглашениях четко указаны шаги, которые должны быть предприняты российской стороной. В частности, речь идет о прекращении огня, освобождении всех заложников, прекращении переброса войск и техники на Донбасс.