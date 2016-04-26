В Германии, Польше и Франции подчеркнули необходимость принятия закона о выборах на Донбассе

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Украина не должна выбирать такую позицию, чтобы просто ожидать, что Россия выполнит свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями. Украина должна быть активной и доказать, что готова выполнять требования и готовить законодательство, которое включает принятие нового закона о выборах, который позволит проведение выборов в регионах восточной Украины»,- отметил Рётген.

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При этом он подчеркнул, что Украина должна разграничивать принятие закона о выборах и проведение самих выборов.

«Надо принять закон, и это создаст юридическое основание для этих выборов. И таким образом, продемонстрирует желание украинской стороны проводить выборы, а потом - сами выборы»,- добавил Рётген.

Он также подчеркнул, что для проведения выборов на Донбассе необходимо обеспечить соответствующую безопасную ситуацию, «чтобы люди могли пойти на выборы и их жизни ничего не угрожало».

Рётген признал, что внедрение минских договоренностей «действительно задерживается».

«Россия до сих пор не выполнила требования, которые четко записаны в минских соглашениях, конечно они должны отвести тяжелое вооружение и демилитаризовать регион. Россия не выполняет обязательства, которые она подписала»,- сказал представитель Бундестага.

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В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам польского Сейма Гжегож Схетина считает, что народным депутатам необходимо прийти к согласию, чтобы иметь общий взгляд на ситуацию на Донбассе, в частности, относительно прекращения огня и миссии ОБСЕ.

«Первый шаг, который необходимо сделать, чтобы украинские партии договорились и у них был общий подход к ситуации»,- подчеркнул он.

Председатель комитета по иностранным делам Национальной Ассамблеи Франции Элизабет Гигу отметила, что во время визита в Украину председатели комитетов по иностранным делам будут обсуждать вопросы выполнения минских договоренностей, в частности принятие закона о местных выборах на Донбассе.

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«Не в интересах Украины давать повод считать, что изменения в Конституцию будут отложены на длительное время»,- сказала она.

Председатели комитетов по иностранным делам Германии, Франции и Польши также подчеркнули необходимость проведения реформ в Украине и борьбы с коррупцией.

«Мы передали критику деятельности Украины за несколько месяцев. Мы уверены, что борьба с коррупцией является важнейшей для будущего Украины, еще много в этом плане надо сделать. Есть определенное разочарование, касающееся не законодательства, а его исполнения. Необходимо, чтобы руководством Украины были сделаны решительные шаги, чтобы побороть коррупцию»,- сказала Гигу.