На крыльце у Ющенко прозвучит заявление

В воскресенье, 27 июля, в 19.50 на крыльце перед Секретариатом Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится заявление для прессы перед завершением визита Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ Первого.

Как сообщила пресс-служба Президента, допуск представителей масс-медиа на площадь перед Секретариатом осуществляется со стороны ул. Институтской.

Аккредитация проводится по телефонам: 255-65-51 и 255-74-02.

Заявление будет транслироваться в прямом эфире на общенациональных каналах украинского телевидения.