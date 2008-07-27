Тимошенко попросит Яценюка созвать Раду

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет просить председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА созвать в ближайший вторник или среду внеочередную сессию Верховной Рады для решения вопроса по нахождению средств для компенсации пострадавшим от наводнения жителям регионов Западной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совещании штаба по чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковске.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для компенсации необходимо перевести необходимые средства с различных статей бюджета именно для компенсаций ущерба.

Этот вопрос, по ее убеждению, может быть рассмотрен уже завтра на заседании Бюджетного комитета ВР.

В частности, она отметила, что на компенсацию пострадавшим из Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и, возможно, Винницкой областей можно будет перенаправить часть средств для социально-экономического развития других областей.

Премьер-министр также отметила, что «необходимо будет пересмотреть систему расходов по Укравтодору, а также решить вопрос за счет Министерства топлива и энергетики».

Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение министру финансов отработать с коммерческими банками модель адресной помощи пострадавшим людям.

Премьер-министр сообщила, что завтра в 14.00 планируется внеочередное специальное заседание КМУ, на которое будут приглашены главы вышеперечисленных облгосадминистраций, которые должны будут предоставить расчеты по необходимому первоочередному финансированию нанесенных убытков.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в финансовой помощи нуждаются порядка 30-40 тыс. семей.

Ю.ТИМОШЕНКО высказала надежду, что все же на этой неделе в Госбюджет будут внесены изменения.

Она также добавила, что, кроме всего прочего, необходимо пересмотреть противопаводковую программу на предмет увеличения средств на ее выполнение. При этом по словам премьер-министра, в программе должны быть учтены средства на ремонт и восстановление дамб и мостов, разрушенных по время наводнения в западных регионах Украины.