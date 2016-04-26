В Минэкономразвития появится советник по вопросам IT

Об этом в ходе встречи с представителями американской компании Cisco заявил министр, сообщила в Twitter пресс-служба ведомства.

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"Пригласили советника по IT, который будет держать контакт с бизнесом вроде Cisco. Инновации и защита интеллектуальной собственности в приоритете", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины рассчитывает на поддержку США в вопросах предоставления Киеву технической помощи, особенно в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в нашей стране.

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Минэкономразвития одобрило проект концептуальных основ реформирования госсистемы правовой охраны интеллектуальной собственности. Концепция предусматривает создание Национального органа интеллектуальной собственности на базе "Укрпатента" и Государственной службы интеллектуальной собственности.