Лужков не хочет забирать флот ни при каких условиях

Черноморский военно-морской флот должен оставаться в Севастополе, заявил мэр Москвы Юрий Лужков в субботу.

"Россия ни при каких условиях не имеет права отдавать Севастополь. Отдать Севастополь - это значит отдать юг", - цитирует мэра Москвы "Интерфакс", пишет Украинская правда. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо решать, "какой бы неудобной она не казалась".

Мэр подчеркнул, что Москва сотрудничает со всеми флотами ВМФ России, однако особое значение уделяется сотрудничеству с Черноморским флотом.

"Особо судьба у нас связана с Черноморским флотом, так как в 1990-е годы он был наиболее подвержен потере с точки зрения стратегических позиций", - сказал Лужков. Он подчеркнул, что потеря черноморско-азовского направления - "это потеря юга страны".

"Для нас это опасность, а для других это цель", - сказал мэр Москвы.

Лужков также расценил запрет властей Украины на въезд в страну первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константина Затулина как продолжение антироссийской политики.

"Ряд тех, кого Украина объявила персоной нон грата, пополняются. Я уже не чувствую себя в гордом одиночестве", - сказал Лужков в ходе традиционного субботнего объезда.

Он охарактеризовал запрет на въезд депутата в Симферополь как "продолжение антироссийской политики властей Украины".

Лужков отметил, что депутат Затулин "хорошо знает историю и ситуацию на Украине и поэтому по своей объективной позиции, которую он выражает и защищает, он неприемлем и опасен для Украины".