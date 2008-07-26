Ющенко уволил 7 глав райгосадминистраций
17:59, 26 июля 2008Политика
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Распоряжения - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должностей 7 председателей районных государственных администраций и одного временно исполняющего обязанности председателя РГА за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Соответствующие распоряжения главы государства размещены на официальном сайте Президента.
Среди уволенных, председатели РГА Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
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