Ющенко уволил 7 глав райгосадминистраций

17:59, 26 июля 2008
Политика
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Распоряжения - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должностей 7 председателей районных государственных администраций и одного временно исполняющего обязанности председателя РГА за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Соответствующие распоряжения главы государства размещены на официальном сайте Президента.

Среди уволенных, председатели РГА Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

 

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