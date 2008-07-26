Ющенко уволил 7 глав райгосадминистраций

Распоряжения - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должностей 7 председателей районных государственных администраций и одного временно исполняющего обязанности председателя РГА за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Соответствующие распоряжения главы государства размещены на официальном сайте Президента. Среди уволенных, председатели РГА Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

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