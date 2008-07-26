Березовский: Жвания говорил мне, что его едва не отравили вместе с Ющенко

Опальный российский олигарх Борис Березовский назвал "очень странными" последние заявления Виктора Ющенко и Давида Жвании. Об этом он рассказал в интервью "Газете 24".

"Ясно одно: и тот, и другой вводили в заблуждение украинское общество и продолжают это делать", - считает олигарх.

"Если Ющенко знал, что Жвания причастен к его отравлению, то почему заявил об этом только сейчас? И где был Жвания со своим разоблачением диоксиновой версии, когда все вокруг кричали об отравлении? Это говорит только об одном: они оба не говорят правду", - подчеркнул Березовский.

"А вот почему кум поссорился с кумом – спросите у них, это дело семейное", - добавил он.

Березовский рассказал, что он лично глубоко исследовал вопрос об отравлении Ющенко. "У меня сложилась стопроцентная уверенность в том, что он был отравлен", - отметил он.

"Кто это сделал, утверждать не берусь. Однако уверен: это было выгодно российской власти", - считает Борис Березовский. Он также добавил, что не верит в причастность Жвании к отравлению Ющенко.

"Он мне сказал, что Ющенко отравили. Более того, Жвания тогда говорил мне, что и его самого чуть не отравили, потому что он присутствовал на том ужине (5 сентября 2004 г. на даче у замглавы СБУ Владимира Сацюка.– «24») и тоже себя неважно чувствовал после него", - сказал олигарх.