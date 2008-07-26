Варфоломей дал Яценюку медаль

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК встретился со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ I, который находится с официальным визитом в Украине по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Как говорится в размещенном на официальном сайте ВР сообщении, в начале встречи руководитель украинского парламента выразил свое уважение и приветствовал высокого гостя в стенах Верховной Рады.

«Не будет преувеличением, если я скажу, что ваш визит является очень важным для Украины и знаменательным для всей Восточной Европы. Крещение Киевской Руси – является важной вехой в истории Украины, и мы верим, что ваше присутствие на праздновании 1020-летия этого события является тому подтверждением и придает большую значимость всем праздничным мероприятиям», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

В свою очередь Вселенский Патриарх отметил: «Я очень рад, что начинаю второй день своего визита с встречи с вами, уважаемый Арсений Петрович. Для меня является большой честью быть сегодня в украинском парламенте. Хочу сказать, что в своих молитвах мы постоянно вспоминаем Украину и молимся за мир и стабильность на вашей земле».

Он также выразил надежду, что празднование такого знаменательного события, как 1020-летие Крещения Киевской Руси, объединит украинский народ и принесет ему духовную консолидацию.

Также во время разговора стороны обсудили вопросы становления и развития Православной Церкви в Европе, в частности и на территории Украины. В конце встречи Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I вручил А.ЯЦЕНЮКУ юбилейную медаль, которая была выпущена еще 20 лет назад по случаю 1000-летия Крещения Киевской Руси.