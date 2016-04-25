Полиция возбудила еще два дела из-за гибели ребенка в столичном аквапарке

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В частности, как напомнили в полиции, сразу после гибели ребенка было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией – несчастный случай.

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По состоянию на 25 апреля следственным отделом Оболонского управления полиции начато еще два уголовных производства: по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлены опека или попечительство) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 апреля в столичном аквапарке Dream Island утонул мальчик. Правоохранители установили, что ребенок находился с бабушкой и отцом. Несчастный случай произошел в детском бассейне, когда мальчик на некоторое время остался без присмотра.

Полиция опросила свидетелей и очевидцев, изъяли записи из камер видеонаблюдения.

Dream Island - один из самых больших крытых аквапарков в Европе площадью 24 тыс. кв. м. Одновременно вмещает 3,5 тыс. посетителей. В комплексе расположены бассейны, водные горки, аттракционы, бани, сауны, водные бары и рестораны.