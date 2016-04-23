Порошенко назвал альтернативу новой волне мобилизации

Об этом он заявил 22 апреля во время визита в Запорожскую область, передает Украинская правда.

"Сейчас, несмотря на то, что говорили, что я должен с января объявить очередную волну мобилизации, вместо этого я принял другое решение, и в тесном сотрудничестве с правительством, волонтерами, областными руководителями мы посоветовались и приняли решение - мы должны резко увеличить денежное обеспечение украинской обороны", - сообщил президент.

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"Начиная с 1 января минимальное денежное обеспечение военных составляет 7 тыс. грн ... Только с 1 января в ряды армии на контрактную службу пришли 22 тыс. военнослужащих", - добавил он.

По словам Порошенко, среди этих военнослужащих нет дезертиров, преступников, нарушителей воинской дисциплины, а большинство из них прошли АТО.

Как сообщал УНИАН, на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала года зачислено уже более 21 тыс. контрактников.