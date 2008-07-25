Криль признался в любви к Тимошенко
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Лидер политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ заверяет, что любит Юлию ТИМОШЕНКО», однако критиковать ее правительство не прекратит.
Об этом он заявил сегодня во время интернет-конференции на сайте «Лига».
И.КРИЛЬ отметил, что не считает правительство под руководством Ю.ТИМОШЕНКО эффективным. «Популизм этого правительства, с одной стороны, приводит к инфляции, а с другой стороны, ставит на колени экономику. Такое правительство не может работать на долгосрочную перспективу», - добавил он.
По словам И.КРИЛЯ, причиной таких процессов является тот факт, что правительство “возглавляет кандидат в Президенты на следующих президентских выборах”. “Такой премьер будет всегда в конфронтации с действующим Президентом. Его основной целью является не развитие государства, а краткосрочные популистские меры, которые ведут к увеличению его личного рейтинга. Поєтому такое правительство не может быть эффективным по природе его существования”, - сказал лидер “Единого Центра”.
Отвечая на вопрос, почему он лично и глава Секретариата Президента В.БАЛОГА ненавидят Ю.ТИМОШЕНКО, И.КРИЛЬ сказал: «На съезде «Единого Центра» БАЛОГА заявил, что любит Юлию ТИМОШЕНКО. Я могу повторить эти слова от своего имени». При этом он добавил, частая критика действий правительства не связана с любовью или нелюбовью к конкретному человеку.