В России обвиняют "украинскую пропаганду" в "разрушении" отношений между Украиной и РФ

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил в Москве заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

"Пропаганда в Украине просто одурманивает людей, считая, что россияне - это преступники, россияне убивают, уничтожают жителей Украины, угрожают Украине агрессией. Это распространяется каждодневно, каждочасно, вбивается в головы", - сказал российский депутат.

По его словам, "последствия такой пропаганды ужасны - они на годы могут изменить отношения между нашими братскими странами".

"В России - этого вообще нет, в России как были добрые отношения к своим братьям и соседям, так они и остались. Другое дело - наше отношение к руководству Украины", - заявил сенатор.

Он задался вопросом, будет ли наказание за вот эту "лжепропаганду и политику разрушения добрых человеческих отношений" между простыми людьми - россиянами и украинцами.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России на Донбассе.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России экономические санкции.