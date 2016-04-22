У Порошенко готовятся к конференции по рассмотрению Конвенции о биологическом оружии

Об этом говорится в указе № 165/2016, размещенном на сайте главы государства.

«Образовать делегацию Украины на заседание подготовительного комитета к восьмой конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсического оружия и об их уничтожении (26-27 апреля и 8-12 августа, Женева, Швейцарская Конфедерация)», - говорится в документе.

Читайте такжеВ комитете ВР анонсируют "много чего нового" о том, кто и как уничтожал украинскую оборонку

В состав комиссии вошли Юрий Клименко - постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, глава делегации; Сергей Комиссаренко, академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии Национальной академии наук Украины, академик НАН Украины, заместитель главы делегации (по согласию); Антон Герилович - заместитель директора Национального научного центра "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины" (по согласованию); Виктория Задорожная - директор государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины" (по согласию); Александр Капустин - начальник отдела новых вызовов и угроз - секретариата Национального органа Украины по исполнению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсического оружия и об их уничтожении Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины; Валерий Полищук - заведующий кафедрой вирусологии Учебно-научного центра "Институт биологии" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (по согласию).

Читайте такжеРоссийский телепродукт не соответствует европейским стандартам - Сюмар

Министерству иностранных дел поручено утвердить указания делегации Украины, а Кабмину - обеспечить в установленном порядке финансирование участия делегации в заседании.