Президенты Чехии и Польши хотят видеть Украину и Грузию в НАТО

Президенты Польши и Чехии Лех КАЧИНСКИЙ и Вацлав КЛАУС выразили поддержку вступлению Украины и Грузии в НАТО.

Как передает чешское агентство новостей CTK, об этом они заявили 24 июля во время встречи в замке Ланы, летней резиденции чешского президента в Центральной Богемии.

Л.КАЧИНСКИЙ прибыл в Чехию с рабочим визитом 24 июля.

Кроме того, президенты Чехии и Польши заявили, что перспективы Лиссабонского соглашения и реформа ЕС будут зависеть от Ирландии.

В частности, после встречи с Л.КАЧИНСКИМ В.КЛАУС отметил, что он выступает против Лиссабонского соглашения, и эта позиция остается неизменной. Он отметил, что считает это соглашение ошибкой, однако не станет навязывать свою точку зрения Л.КАЧИНСКОМУ.

В свою очередь президент Польши заявил, что соглашение не вступит в силу, если его не утвердит Ирландия.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что визит Л.КАЧИНСКОГО в Чехию связан именно с попытками уговорить В.КЛАУСА изменить свою точку зрения на Лиссабонское соглашение.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2007 года лидеры 27 стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, получившее название Лиссабонского. Новое соглашение было принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось принять из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Соглашением предусматривается, в частности, усиление роли национальных парламентов, изменение системы подсчета голосов в Совете министров ЕС, создание должности Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, который должен, в то же время, быть вице-президентом Еврокомиссии.

Лиссабонское соглашение должно быть ратифицировано всеми членами ЕС до конца 2008 года.