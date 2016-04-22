Заседание ВР закрыто, депутаты будут "гулять" до конца майских

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила, что на следующей неделе народные депутаты работают в округах, а потом неделю с 2 по 6 мая - в комитетах и фракциях.

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По ее словам, следующее пленарное заседание состоится 10 мая.

Между тем сегодня на заседании парламента народные депутаты не рассмотрели и не приняли ни одного законопроекта. Только состоялся Час вопросов к правительству и были зачитаны депутатские запросы. Также состоялись выступления народных депутатов. В частности, когда после перерыва Геращенко предложила депутатам записаться на выступления, то записались около 70 депутатов, то есть фактически все, кто был на тот момент в сессионном зале.