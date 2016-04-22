Заседание ВР закрыто, депутаты будут "гулять" до конца майских
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила, что на следующей неделе народные депутаты работают в округах, а потом неделю с 2 по 6 мая - в комитетах и фракциях.
Читайте такжеСегодня ВР планирует рассмотреть законопроекты о лекарствах и деоффшоризации экономики
По ее словам, следующее пленарное заседание состоится 10 мая.
Между тем сегодня на заседании парламента народные депутаты не рассмотрели и не приняли ни одного законопроекта. Только состоялся Час вопросов к правительству и были зачитаны депутатские запросы. Также состоялись выступления народных депутатов. В частности, когда после перерыва Геращенко предложила депутатам записаться на выступления, то записались около 70 депутатов, то есть фактически все, кто был на тот момент в сессионном зале.