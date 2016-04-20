Рада и новое правительство должны продолжить реформу госслужбы, начатую Кабмином Яценюка - нардеп от НФ

Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт", член Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Елена Бойко, комментируя законопроект №4447, которым предлагается перенести реформу госслужбы на 1 мая 2017 года.

"Законопроектом отдельных наших коллег откладывается на целый год очень важная реформа. Возможность принятия такого законопроекта является позором для нас, парламентариев, поскольку реформа публичной службы, начатая Арсением Яценюком, является ключевой в реформе государственной службы в целом", - сказала Бойко.

"Год назад мы начали работу над законом о государственной службе, в декабре мы его приняли. Вторым этапом качественной реформы должно стать принятие закона о регламенте местного самоуправления. Таким образом, мы комплексно подходим к реформе всей госслужбы", - сообщила народный депутат.

Елена Бойко также отметила, что важным для нынешних государственных служащих является также постановление №20092 относительно новых форм оплаты труда, которое должно было вступить в силу с 1 апреля в унисон с новым законом о государственной службе.

"В нем прописаны новые нормы оплаты труда и мотивирующие вещи ради того, чтобы привлечь к госслужбе качественные профессиональные кадры, в частности, повышение заработных плат. Так, минимальный оклад специалиста районной государственной администрации составляет 1723 грн, а самая высокая сумма - 12 тыс. грн - предусмотрена для руководителя центрального органа исполнительной власти", - отметила она.

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По ее мнению, новые требования к государственным служащим подкрепляются еще и повышением заработных плат.

Елена Бойко выразила надежду, что правительство Владимира Гройсмана продолжит реформирование государственной службы по тому плану, который предлагал предыдущий Кабмин.

"Было проведено первое заседание рабочей группы по имплементации закона о государственной службе. Поэтому надеюсь, что законопроект №4447, который откладывает на год реформу государственной службы, это субъективизм отдельных народных депутатов, и реформы, начатые правительством Арсения Яценюка, будут продолжены новым Кабинетом министров", - резюмировала представитель "Народного фронта".