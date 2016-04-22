Постпред РФ при ОБСЕ: Неужели Киев считает, что цель представителей Донбасса - в отделении от Украины?

Как сообщает департамент информации Министерства иностранных дел РФ, об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

«Не можем не заметить, что не только западные коллеги, но и представители украинской делегации употребляют не предусмотренную «Комплексом мер» (по выполнению Минских соглашений - УНИАН) терминологию, а именно, называют ополчение Донбасса «сепаратистами». Если первым это простительно по незнанию, то к украинским коллегам вопрос: неужели Киев считает, что цель представителей Донбасса на переговорах в Минске состоит в отделении от Украины? Или это цель Киева?», - отметил Лукашевич.

По его словам, за последние недели политическая ситуация в Украине заметно изменилась.

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«Большое количество разнонаправленных заявлений от политических деятелей говорит о том, что со сменой правительства на Украине появились не только дополнительные возможности урегулирования, но и дополнительные риски», - сказал он.

В частности, у Лукашевича вызывает настороженность создание в Украине Министерства по делам оккупированных территорий.

«Киев, видимо, не считает, что, подписав минский «Комплекс мер», Донбасс согласился жить в едином украинском государстве на предусмотренных в этом документе условиях. Эта логика предполагает либо дальнейшее отторжение Донбасса от Украины – чему как раз препятствует наличие «Комплекса мер» – либо попытку принуждения Донбасса к возвращению на Украину военным путем», - сказал он.

Кроме того, постпред отметил, что в РФ обратили внимание на заявление вице-премьера Украины Павла Розенко о «прекращении социальных выплат, в том числе пенсий жителям Донбасса, живущих на оккупированных территориях».

«Причем это касается и тех, кто жил в других регионах Украины как вынужденный переселенец, но возвращается в Донбасс. Время покажет, продиктовано ли это банальной жадностью или стремлением еще больше отдалить Донбасс от Украины», - добавил Лукашевич.

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