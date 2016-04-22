Постпред РФ при ОБСЕ: Неужели Киев считает, что цель представителей Донбасса - в отделении от Украины?
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич возмущен, что западные страны, как и Украина называет пророссийских боевиков Донбасса сепаратистами.
Как сообщает департамент информации Министерства иностранных дел РФ, об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
«Не можем не заметить, что не только западные коллеги, но и представители украинской делегации употребляют не предусмотренную «Комплексом мер» (по выполнению Минских соглашений - УНИАН) терминологию, а именно, называют ополчение Донбасса «сепаратистами». Если первым это простительно по незнанию, то к украинским коллегам вопрос: неужели Киев считает, что цель представителей Донбасса на переговорах в Минске состоит в отделении от Украины? Или это цель Киева?», - отметил Лукашевич.
По его словам, за последние недели политическая ситуация в Украине заметно изменилась.
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«Большое количество разнонаправленных заявлений от политических деятелей говорит о том, что со сменой правительства на Украине появились не только дополнительные возможности урегулирования, но и дополнительные риски», - сказал он.
В частности, у Лукашевича вызывает настороженность создание в Украине Министерства по делам оккупированных территорий.
«Киев, видимо, не считает, что, подписав минский «Комплекс мер», Донбасс согласился жить в едином украинском государстве на предусмотренных в этом документе условиях. Эта логика предполагает либо дальнейшее отторжение Донбасса от Украины – чему как раз препятствует наличие «Комплекса мер» – либо попытку принуждения Донбасса к возвращению на Украину военным путем», - сказал он.
Кроме того, постпред отметил, что в РФ обратили внимание на заявление вице-премьера Украины Павла Розенко о «прекращении социальных выплат, в том числе пенсий жителям Донбасса, живущих на оккупированных территориях».
«Причем это касается и тех, кто жил в других регионах Украины как вынужденный переселенец, но возвращается в Донбасс. Время покажет, продиктовано ли это банальной жадностью или стремлением еще больше отдалить Донбасс от Украины», - добавил Лукашевич.
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