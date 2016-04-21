Лукашенко заявил, что Беларусь не будет "мальчиком на побегушках" у России

Об этом он заявил, выступая с посланием белорусскому народу и парламенту, сообщает Naviny.by.

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"Наоборот, просят, чтобы у Беларуси были хорошие отношения и с Западом, и с Россией", — подчеркнул президент Беларуси.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет "на побегушках у России".

"Я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы — самостоятельное суверенное государство, живущее с вами в одном доме и имеющее свою квартиру, пусть маленькую, небольшую, но свою", — заявил Лукашенко.