Лукашенко заявил, что Беларусь не будет "мальчиком на побегушках" у России
15:18, 21 апреля 2016Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что представители Запада никогда не ставили выбор: будет Беларусь с Россией или с Западом.
REUTERS
Об этом он заявил, выступая с посланием белорусскому народу и парламенту, сообщает Naviny.by.
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"Наоборот, просят, чтобы у Беларуси были хорошие отношения и с Западом, и с Россией", — подчеркнул президент Беларуси.
В то же время Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет "на побегушках у России".
"Я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы — самостоятельное суверенное государство, живущее с вами в одном доме и имеющее свою квартиру, пусть маленькую, небольшую, но свою", — заявил Лукашенко.
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