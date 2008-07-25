18 автобусов из Крыма едут в Киев на 1020-летие Крещения Руси

25 июля из Крыма в Киев на празднование 1020-летия Крещения Руси и на встречу со Святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II отправится большая делегация - 18 автобусов с прихожанами и духовенством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Крымскую делегацию возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

«25 июля на встречу Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II и для участия в юбилейных торжествах, посвященных 1020-летию Крещения Руси, по благословению Правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП в столицу Украины отправляются 18 автобусов от всех благочиний полуострова», - говорится в сообщении епархии.

Симферопольская и Крымская епархия напоминает, что по благословению предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира торжества, посвященные 1020-летию Крещения Руси, пройдут в Киеве 26–29 июля.