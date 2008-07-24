Патриарх Московский и всея Руси посетит Донецкую область

29-30 июля Патриарх Московский и всея Руси Алексей II посетит Донецкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, 29 июля Алексий II проведет молебен в Свято-Преображенском Кафедральном соборе Донецка, а утром 30 июля в Свято-Успенской Святогорской Лавре он проведет Божественную Литургию. Кроме того, после обеда он отслужит Молебен в честь празднования Святогорской Иконы Божьей матери.

В рамках визита запланированы также приветственное слово Патриарха к жителям Донецкой области и общение с журналистами в рамках пресс-конференции.