Человек Юрия Бойко считает естественным заявление Януковича о НАТО

Бывший министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает «вполне естественным» заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о намерении правительства отсрочить решение вопроса о присоединении Украины к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Об этом К.ГРИЩЕНКО сказал в интервью агентству УНИАН, комментируя вчерашнее заявление главы правительства.

«Заявление правительства – это вполне естественное решение при нынешних условиях», - сказал он. К.ГРИЩЕНКО отметил, что за последние полтора года уровень поддержки в обществе идеи вступления Украины в НАТО снизился почти в два раза. Это – результат большого разрыва между декларациями и реальной работой, которую необходимо было вести в обществе. «Нужны дополнительные усилия для того, чтобы граждане Украины для себя определились, насколько членство в НАТО отвечает нашим национальным интересам как в короткой перспективе, так и в более отдаленной», - считает К.ГРИЩЕНКО.

Также он отметил, что вопрос о подаче заявки о присоединении к ПДЧ может ставиться только после того, как МИД даст гарантии премьер-министру, что Украина однозначно получит положительный ответ в случае нашего обращения.

«Если за 1,5 года не было сделано то, что помогло бы получить такой ответ, то каким образом можно рассчитывать на это за два следующих месяца?», - отмечает экс-министр иностранных дел.

К.ГРИЩЕНКО также отметил, что в Универсале национального единства четко записано о том, что окончательное решение относительно присоединения к НАТО будет приниматься на референдуме. «Это, скорее, признание тех реалий, в которых мы сегодня живем. Пришло новое правительство, имеющее в своем составе несколько политических сил с неоднозначным отношением к самой идее членства в НАТО, которые, тем не менее, подписали Универсал, что является основой компромисса, который позволяет нам двигаться в направлении более тесного сотрудничества с НАТО, и распространения реального понимания, что есть НАТО, и его роли для европейской безопасности среди украинских избирателей, среди украинского народа», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, когда Украина может присоединиться к Плану действий по приобретению членства, К.ГРИЩЕНКО отметил, что не делал бы каких-то выводов относительно временного измерения. Он также сказал, что это может состояться только тогда, когда и в Украине, и в основных европейских столицах будут готовы к такому решению. Пока еще в Европе преобладает скепсис. И он появился не сегодня, а доминировал на протяжении всех 1,5 лет, которые минули после Помаранчевой революции, сказал К.ГРИЩЕНКО.

«Мы пока еще не сумели убедить в Европе всех, что мы можем быть членами этой структуры, так же как и Европейского Союза. Поэтому говорить о том, что мы уже можем решить этот вопрос чисто внутри, без соответствующей работы в столицах, по-видимому, не стоит», - добавил К.ГРИЩЕНКО. К сожалению, не все европейские столицы для себя определились, укрепит ли присоединение Украины к НАТО европейскую безопасность или, наоборот, создаст новые линии раскола.

«Необходимо сделать так, чтобы все поняли, что роль Украины при любых условиях будет позитивной и объединяющей, а не будет способствовать расколу Европы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.