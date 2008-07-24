В ПР рассказали, как Тимошенко отблагодарила Симоненко

Народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назначила представителей Коммунистической партии Украины на должности в правительстве в благодарность за отказ фракции КПУ поддержать отставку правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Как только коммунисты отказались поддержать отставку, Ю.ТИМОШЕНКО мгновенно рассчиталась с этой замечательной фракцией, и вчера были назначены заместитель министра внутренних дел Василий МАРМАЗОВ – его отец Евгений МАРМАЗОВ является народным депутатом Компартии, а также председателем специальной контрольной комиссии по приватизации. И второе назначение – это назначение председателя Государственного комитета по вопросам лесного хозяйства, народного депутата от Компартии Николая ТИМОШЕНКО», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По мнению депутата, этими назначениями Ю.ТИМОШЕНКО пытается «решить проблемы российского олигарха ГРИГОРИШИНА, который претендует на получение под контроль ряда предприятий Украины, в том числе «Турбоатома». При этом он подчеркнул, что Константин ГРИГОРИШИН известен «как главный спонсор Компартии Украины».

По его словам, Партия регионов расценивает оба эти назначения как политическую коррупцию, и в связи с этим обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием немедленно на это отреагировать.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО напомнил, что в прошлом году В.ЮЩЕНКО подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов, мотивируя фактами политической коррупции. В то же время, по его словам, в своем обращении Партия регионов не требует роспуска Верховной Рады и назначения еще одних внеочередных выборов в парламент.

Кроме того, народный депутат подчеркнул, что Партия регионов также не намерена слагать депутатские мандаты, чтобы дать юридические основания для роспуска Верховной Рады. «Мы не имеем морального права слагать полномочия, нам избиратели оказали доверие, и мы должны его полностью оправдать. А сложение мандатов – это технология. Мы технологией не занимаемся, а работаем ради государства и будущего наших людей», - подчеркнул В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабинету министров Украины. За принятие соответствующего постановления об ответственности Кабинета министров проголосовали 174 народных депутата из 256 зарегистрированных в сессионном зале. Против – 32 народных депутата, один – воздержался и 49 не голосовали.

В частности, за недоверие правительству голосовала фракция Партии регионов – 172 народных депутата, а также 2 депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.