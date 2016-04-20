Рада не смогла включить в повестку дня ни одного законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, на голосование выносилось 8 законопроектов. Однако ни один из них не набрал необходимые 226 голосов для включения. Максимально депутаты давали 206 голосов.

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Так, в частности, не были включены законопроекты, касающиеся решения проблемных вопросов поставок природного газа и основ государственной политики здравоохранения.

Кроме того, не включили в повестку дня сессии президентский законопроект относительно урегулирования отдельных вопросов правового режима территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.

Также не был включен проект постановления об определении представителя парламента в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

После нерезультативного голосования председатель Верховной Рады Андрей Парубий предположил, что "наложились политические разногласия". Он предложил руководителям фракций после сегодняшнего заседания поговорить о "фундаментальных вещах нашей работы" и снять разногласия.