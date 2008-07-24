Ющенко обещает связать свои эмоции и уважать Кабмин Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО будет баллотироваться на должность Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли, по его личному мнению, Ю.ТИМОШЕНКО баллотироваться на должность Президента, несмотря на все заверения, что она, в случае комфортных условий работы в правительстве, может поддержать его кандидатуру, В.ЮЩЕНКО сказал: "Убежден - да".

При этом Президент отметил, что его сегодня мало интересуют разговоры, касающиеся предстоящих президентских выборов 2010 года. «Меня мало интересуют дебаты по 2010 году. Я ни с кем на компромиссы никакие не пойду, я не буду у кого-то под столом просить преференций, я никаких публичных или непубличных соглашений подписывать не буду», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что вместо этого он будет требовать выполнения всех договоренностей коалиционного соглашения, а также международных договоренностей, которые отвечают национальным интересам.

«Давайте откажемся от авантюр, от того, что мы каждый день посыпаем журналистов маревом, давайте вернемся к этим документам (коалиционного соглашения – УНИАН) и будем их выполнять», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он сравнил коалиционное соглашение со своеобразным кристаллом понимания и доверия. «Оно должно быть святым и неприкосновенным», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, соглашается ли он с «валом критики», который в последнее время раздается со стороны Секретариата Президента в адрес правительства, В.ЮЩЕНКО отметил, что ему не нравится ряд шагов правительства, в частности то, что до сих пор не приняты изменения в бюджет. Президент считает, что измененный главный финансовый документ страны не вносился на рассмотрение парламента на протяжении четырех месяцев не потому, что что-то мешало, а потому, что «у какой-то персоны не было желания». Он назвал это неправильной политикой.

Среди прочего Президент критиковал и позицию правительства относительно нефтепровода Одесса-Броды. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что по использованию нафтопровода Украина имеет международные обязательства, также об этом идет речь в одном из пунктов коалиционного соглашения.

По словам главы государства, политика правительства в этом вопросе не отвечает национальным интересам.

«Если Одесса-Броды записан в этом же святом соглашении (коалиционном – УНИАН) как задача для Президента В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, меня удивляют комментарии другого характера, я их не могу принять», - сказал Президент.

В целом, рассказывая о событиях, связанных с формированием новой коалиции после досрочных парламентских выборов 2007 года, В.ЮЩЕНКО отметил, что шел на многие компромиссы, в частности и относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра до рассмотрения пакета законопроектов, предусмотренных в коалиционном соглашении. В то же время, по словам главы государства, другая сторона не редко не желала идти на компромиссы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он, несмотря ни на что, никогда не выйдет за рамки деловых отношений с правительством. «Я хочу подчеркнуть, я за рамки деловых отношений никогда не выйду, я свяжу свои эмоции и буду уважать то правительство, которое есть, парламент, который есть, и все буду делать для того, чтобы там был диалог», - сказал Президент.