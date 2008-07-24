Путин пожаловался Ющенко: как объяснить, что в России газ дороже

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости повышения цены на газ для потребителей, в том числе и для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенной пресс-конференции, посвященной итогам внутренней и внешней политики страны за первое полугодие.

Президент напомнил, что в ходе встреч с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ тот не раз говорил, что ему сложно объяснить российскому народу, почему газ для потребителей в Украине дешевле, чем для потребителей в России. «Цены для населения в Украине около 50 долларов за тысячу кубометров, а в России 70 долларов», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Я уверен, что ответ на этот вопрос мы должны найти в основах бюджетной и энергетической политики на вторую половину 2008 года», - подчеркнул Президент.

«За 3 последних года цены на газ в Украине выросли в 2,5 раза, и ни одно правительство, кроме, возможно, правительства Юрия ЕХАНУРОВА, не сделало ни одного шага в вопросе диалога с населением, касающегося либерализации цен на эти продукты. Уверен, что мои слова будут трактоваться по-разному – кто-то будет их спекулятивно использовать. Уверен, что если мы хотим расцвета нации и развития отрасли, мы должны говорить об адекватных ценах (на газ для потребителей – УНИАН)», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В связи с этим он привел в пример Россию, где власть четко заявила о повышении цены на газ для потребителей. «Я хочу, чтобы правительство Украины научилось говорить такими категориями со своими гражданами. Сегодняшняя ситуация на рынке говорит, что при такой ценовой политике мы никогда не будем иметь перспективу развития национального производства. Для нас недоступны будут ни шельф Черного моря, ни шельф Азовского моря… В коммерческом бюджете НАК «Нафтогаз Украины» не предусмотрено ни копейки на развитие собственной газодобычи», - отметил В.ЮЩЕНКО.