Симоненко не нравится мажоритарка: "растянут Украину окончательно"

Введение мажоритарной системы выборов может разрушить территориальную целостность Украины – Симоненко

Житомир. 24 июля. УНИАН. Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что введение мажоритарной системы выборов угрожает Украине потерей унитарности и разрушением территориальной целостности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил вчера в эфире Житомирского областного телевидения.

"По моему мнению, переход к мажоритарной системе создаст для Украины очень вредную ситуацию. На уровне сельского совета нужно, чтобы мажоритарный принцип выборов использовался, но на уровне районных советов, городских, областных и Верховной Рады - только пропорциональный", - сказал лидер коммунистов.

По словам П.СИМОНЕНКО, в перечисленных им советах, кроме сельского, преимущественно, решаются политические вопросы, "вопросы того, кто, как и что будет делать".

"То, что сегодня предлагают сделать некоторые политики, вернет распределение мандатов в Секретариат Президента, когда не народ будет избирать политическую силу", - отметил он.

По мнению политика, введение в Украине мажоритарной избирательной системы превратит государство "в хуторянскую страну, когда миллионеры покупают депутатские мандаты и многое напрасно обещают избирателям", и приведет к еще большему обогащению олигархов.

"Сначала в регионах начнут олигархи договариваться, потом приедут и начнут говорить то с донецкими, то с крымскими, то с львовскими олигархами о разделе рынков сбыта, влияния и финансовых потоков; банкиры - между собой, промышленники - между собой, крестьяне - между собой, и растянут Украину окончательно. Потому на этом этапе, когда отсутствует стабильная политическая система, и ситуация в Украине, когда сегодня фактически полномочия народного депутата используются олигархами для личного обогащения, нельзя возвращаться к этой системе", - считает П.СИМОНЕНКО.

Кроме того, отметил лидер КПУ, дискуссия политиков по поводу введения открытых избирательных списков партий начата с целью перехода к мажоритарной системе. "Сегодня в Украине продолжается дискуссия и по поводу открытых или закрытых списков. Я не соглашаюсь с этой дискуссией, потому что все списки считаю открытыми: на каждом участке вывешивается список кандидатов от партии. А это делается для того, чтобы перейти практически к мажоритарной системе, потому что в каждой области "свои" выдвигаются, в каждой области – свои результаты выборов, скрывается то, что должно быть общим", - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также допустил, что переход к мажоритарной избирательной системе создаст в Украине угрозу потери унитарности государства. "Обязательно потом перейдут к двухпалатному парламенту в связи с тем, что нижняя палата не сможет согласовать и решить все вопросы, и таким образом, опять будет разрушаться и территориальная целостность Украины, и возможность усиливать ее суверенитет, а не терять его", – заявил лидер КПУ.