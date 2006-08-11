Янукович считает, что у русского языка пока нет шансов стать государственным

Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в сегодняшних условиях предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине осуществить нереально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил на пресс-конференции в Симферополе.

По его словам, для того, чтобы изменить статус языка, нужно или решение конституционного большинства или проведение референдума по этому вопросу. «И тот, и другой путь на сегодняшний день, на данном этапе нереально пока выполнить», - сказал премьер. В.ЯНУКОВИЧ объяснил это тем, что его сила и ее политические союзники не смогут набрать конституционного большинства, а референдум «это процедура, которая находится в руках Президента». Поэтому, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в Украине нужно принять закон, который регулировал бы использование русского языка и давал бы возможность действовать в Украине Европейской хартии о языках.

Говоря об украинском языке, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня есть необходимость развития этого языка. По словам премьера, это нужно, прежде всего, для того, чтобы молодые люди из регионов Юго-Востока Украины могли учиться в вузах на украинском языке. «Мы бы не хотели, чтобы они имели проблемы в этом направлении, государственная политика должна быть корректна как к русскоговорящим, так и к языкам других меньшинств, которые живут в Украине», - сказал он.