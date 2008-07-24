Немыря: в Украине нет раскола на Восток и Запад

Украина для Европейского Союза незаменима, если ЕС хочет быть глобальным игроком, заявляет вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

В интервью газете “Financial Times Deutschland”, текст которого размещен на Правительственном портале, Г.НЕМЫРЯ отметил: “Для нас нет другой альтернативы членству. У меня нет никаких сомнений, что однажды мы этого достигнем. Украина для ЕС незаменима, если он хочет быть глобальным игроком”.

По мнению Г.НЕМЫРИ, насущной задачей для Украины сегодня является привлечение в страну большего количества иностранных компаний. “Вместе с тем, чтобы улучшить инвестиционный климат, необходимо форсировать приватизацию и судебную реформу”, - считает вице-премьер-министр.

Г.НЕМЫРЯ также подтвердил, что продолжает выступать за проведение в Украине конституционной реформы. “Я поддерживаю парламентскую демократию, как в Германии”, - отметил он.

Обсуждая внешний контекст европейской интеграции Украины, вице-премьер отдельно остановился на отношениях с Россией. “Наше стремление к членству в ЕС никоим образом не противоречит нашим приоритетам улучшать и развивать отношения с Россией”, - подчеркнул он.

Г.НЕМЫРЯ считает разговоры о расколе страны на пророссийский восток и проукраинский запад “искусственными”. “В действительности существует раскол в обществе на старую, советскую и новую, направленную на Европу, культуру”, - считает вице-премьер.