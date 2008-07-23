Российские казаки проведут крестный ход в Севастополе в День ВМФ

До полутора тысяч российских казаков приедут в Севастополь на празднование Дня Военно-морского флота России и участия в крестном ходе по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-офицер Координационного совета атаманов Крыма Юрий ПЕРШИКОВ.

Так, в частности, приедут казаки из Астрахани, Волгограда, Таганрога, Ростова, Новочеркасска.

Планируется, что 27 июля казаки встретятся с экипажами больших десантных кораблей «Новочеркасск» и «Азов». «На эти корабли традиционно призывают служить казаков. Над этими кораблями Великое войско Донское взяло шефство. Состоятся встречи казаков с экипажем кораблей. Также подготовлена большая программа в рамках празднования Дня ВМФ», - сказал Ю.ПЕРШИКОВ.

На следующий день российские казаки примут участие в крестном ходе, который пройдет от усыпальницы российских адмиралов в Севастополе до Свято-Владимирского собора в Херсонесе. «Казаки и православные Севастополя будут идти около 5 километров, - сообщил Ю.ПЕРШИКОВ. - Херсонес - это то место, где князь Владимир принял крещение, - святое место для каждого православного, русского человека». При этом он добавил, что в крестном ходе примут участие не только российские казаки, но и белорусские, украинские, крымские.

Ю.ПЕРШИКОВ не исключил провокаций во время крестного хода. «Есть информация, что могут быть провокации со стороны униатов, филаретовской церкви. Поэтому большая делегация (казаков - УНИАН) только укрепит крестный ход и остудит горячие головы, которые попытаются сорвать праздник, который дорог каждому православному», - подчеркнул пресс-офицер Координационного совета атаманов Крыма.

Как сообщал УНИАН, утром 27 июля в акватории Севастопольской бухты планируется проведение военно-морского парада и праздника, посвященного Дню ВМФ России. По данным Черноморского флота РФ, в мероприятиях будут задействованы 30 боевых кораблей флота, 10 вспомогательных судов, 20 единиц боевой техники, подразделение морской пехоты. Для участия в торжествах командование Черноморского флота направило приглашения в адрес руководства Министерства обороны России, главного командования ВМФ, руководителей регионов, шефствующих над кораблями и частями ЧФ. Помимо парада и военно-спортивного праздника, в Севастополе запланирован еще ряд мероприятий.

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявил, что мероприятия в рамках празднования Дня ВМФ России в Крыму будут проходить лишь на объектах, которые временно используются Черноморским флотом. «Никаких мероприятий, которые имели бы общегородской характер, не предусматривается», - сказал глава МИД.

По его словам, Украина четко проинформировала об этом российскую сторону в ответ на ее обращение о проведении празднования. Это обращение, отметил министр, было сделано Россией поздно. В связи с этим он напомнил, что согласно двусторонним договоренностям, такие обращения должны поступать по меньшей мере за три месяца и должны быть адресованы не местным органам власти, а государственным.

Вместе с тем, первый заместитель председателя горгосадминистрации Севастополя Владимир КАЗАРИН заявил, что праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ России пройдут 27 июля в акватории Севастопольской бухты и на главной площади Севастополя. Он также сообщил, что по просьбе украинской стороны из праздничной программы исключили пролет самолетов и вертолетов над Севастопольской бухтой и стрельбу из любых видов оружия.

По данным В.КАЗАРИНА, уже получено согласование Кабмина на проведение праздника, хотя и было «определенное нарушение сроков».