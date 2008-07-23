Симоненко: семья Ющенко богатела на газовых посредниках

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что КПУ раньше, чем премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, выступала за переход Украины на прямые отношения с российским «Газпромом» - без посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил на пресс-конференции в Житомирском обкоме КПУ.

"Это позиция, о которой фракция КПУ в парламенте неоднократно говорила в той части, что Украина должна через свою государственную структуру НАК "Нафтогаз Украины" напрямую устанавливать контакты с "Газпромом" и Россией", - сказал лидер коммунистов.

По словам П.СИМОНЕНКО, КПУ неоднократно выступала против "РосУкрЭнерго" и разных его дочерних предприятий, "которые практически были предприятиями в интересах семьи ЮЩЕНКО, которая на этом богатела".

"Мы категорически против этого выступаем, и если правительство сегодня понимает, что переход Украины на «четкие» отношения с российским «Газпромом» без посредников станет шагом к уменьшению нагрузки на украинского производителя и прибылей упомянутой посреднической структуры, а также позволит уменьшить стоимость и себестоимость продукции, то это - позитивное явление, и его нужно только поддержать", - заявил П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН. 22 июля в Киеве состоялась встреча премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО и руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой долгосрочного контракта на поставку газа в Украину в 2009 и последующие годы.

Во время встречи стороны подвели итоги сотрудничества в первом полугодии 2008 года и отметили, что взаимодействие двух компаний развивается динамично и конструктивно.

Справка УНИАН. В марте 2008 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В 2008 году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 55 млрд. куб. м по цене 179,5 дол. за 1 тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной в настоящее время является НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с Соглашением, с 1 мая 2008 года прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. куб. м осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» ООО «Газпром сбыт Украина».