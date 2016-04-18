Касько заявляет о новом вызове на допрос в ГПУ по уголовному делу-загадке

Об этом Касько сообщил в социальной сети Facebook.

"Сегодня иду на очередной допрос в прокуратуру, но уже по другому уголовному производству. Что это за производство и какое я имею отношение к нему - загадка. Подозреваю, что ГПУ придумывает их на ходу, чтобы не выпускать меня из поля зрения", - сообщил Касько.

Как отметил экс-замгенпрокурора, "пока неясно, перерастет ли статус свидетеля в очередное сфабрикованное подозрение".

Касько ожидают на 15:00 по адресу: ул. Борисоглебская, 18.

В повестке сказано, что его вызывают в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3, ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Касько заявил, что будет обжаловать в Апелляционном суде это решение Печерского райсуда.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Касько подозревался в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

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По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.