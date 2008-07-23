Луценко про Кернеса: а он - клоун

Секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС будет доставлен на допрос в принудительном порядке, если не явится добровольно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на брифинге для прессы.

По словам министра, насколько ему известно, вчера Г.КЕРНЕСУ была вручена первая повестка, а сегодня во время его пресс-конференции ему должна была быть вручена вторая повестка. Если Г.КЕРНЕС не явится к следователю после вручения ему и третьей повестки, то он будет доставлен на допрос в принудительном порядке, сказал он. «Ситуация повторится, если не явится после вручения третьей повестки. Закон позволяет нам осуществить силовой привод для дачи показаний», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что вопросов к Г.КЕРНЕСУ осталось очень много и что Г.КЕРНЕС не может устанавливать, когда следователь должен брать у него показания.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что если Г.КЕРНЕС заболеет или выедет за пределы Украины, милиция будет ждать его выздоровления или возвращения из-за границы. «В любом случае, я заявляю, что КЕРНЕС, как и все граждане, обязан давать показания следователю как свидетель, а в случае нахождения доказательств или фактов, которые позволят нам обратиться в Генеральную прокуратуру с ходатайством предъявить ему обвинение, мы будем делать и это», - сказал министр.

При этом он отметил, что данное дело нельзя рассматривать как резонансное, но Партия регионов «нагло демонстрирует разность закона для разных людей и требует от меня принципиальную позицию по скорому и качественному расследованию уголовных дел, по которым господин КЕРНЕС проходит одним из фигурантов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, почему, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, Г.КЕРНЕС так бурно реагирует на вызовы к следователю, если он проходит по делам только как свидетель, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «А он клоун».

В то же время он предположил, что, возможно, Г.КЕРНЕС боится, что к нему будет много вопросов не только по делу о покушении на него, но и по другим делам, в том числе о наркотраффике в Харькове и нанесении телесных повреждений людям.

Министр не исключил, что по этим делам он может быть привлечен к ответственности в качестве подозреваемого. «Очевидно, этого боится КЕРНЕС», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.