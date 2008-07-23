Генпрокуратура изложила свою версию демарша Жвании

Генеральная прокуратура Украины заявляет о провокационном противодействии народного депутата Давида ЖВАНИИ расследованию дела о посягательстве на жизнь Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО. – говорится в заявлении. – Сегодня, 23 июля 2008 года, на 10 часов для допроса по данному уголовному делу в качестве свидетеля вызван народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ. При этом в соответствии со ст. 85-2 УПК Украины допрос был запланирован провести с применением видеозаписи».

В связи с чем, в ГПУ сообщили, что Д.ЖВАНИЯ прибыл в главное следственное управление Генеральной прокуратуры в 10 часов 15 минут и сразу же в начале следственного действия, когда ему был поставлен вопрос об анкетных данных, в соответствии с требованиями ч.1 ст.85 и ч.4 ст.167 УПК Украины, он беспричинно, желая использовать любой искусственный повод для избежания допроса, злоупотребляя статусом народного депутата Украины, самовольно покинул помещение кабинета следователя. На неоднократные замечания следователя о незаконности и недопустимости таких действий Д.ЖВАНИЯ не отреагировал, и, пренебрегая требованиями Конституции, Уголовно-процессуального кодекса и Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», от дальнейшего участия в следственном действии уклонился.

Генеральная прокуратура Украины расценивает такие действия Д.ЖВАНИИ как проявление откровенного неуважения к правосудию и законам государства и видит в его поведении попытки любым образом помешать расследованию данного уголовного дела

В Генпрокуратуре также замечают, что Д.ЖВАНИЯ позволяет себе многочисленные, безосновательные заявления в средствах массовой информации об отсутствии факта отравления, однако систематически уклоняется от предоставления по этому поводу показаний и аргументации своей позиции при проведении следственных действий.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена заверить общественность, что провокационные действия народного депутата Украины Д.ЖВАНИИ не смогут помешать следственной группе Генпрокуратуры в установлении объективной истины по делу. На сегодняшний день на причастность к преступлению проверяется группа лиц, собранные доказательства в отношении которых позволяют делать выводы об их возможном участии в преступлении. После получения достаточной доказательной базы они будут привлечены к уголовной ответственности.

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты Украины, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.