ПАСЕ начнет сессию с рассмотрения ситуации вокруг Савченко

Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии ПАСЕ, передает 112.ua. Дебаты по делу Надежды Савченко запланированы в первый день сессии, 18 апреля, сразу после традиционного обращения президента ПАСЕ Педро Аграмунта к депутатам.

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После обсуждения ситуации с Надеждой Савченко, планируется слушание доклада о ходе работы Бюро и ежегодный доклад о деятельности в 2015 году уполномоченного по правам человека Совета Европы Нилса Муйжниекса.

На повестке дня также вопросы репрезентации женщин в политике, противодействия радикализации детей и борьбы с антисемитизмом. Обсудят и условия пребывания лиц, задержанных во время войны в Украине (в четверг, 21 апреля), а также управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима. Приговор вступил в силу 5 апреля, а на следующий день Савченко начала сухую голодовку.