Тимошенко вернула Луценко его заместителя

Кабинет министров Украины назначил Василия МАРМАЗОВА заместителем министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2008 года Кабмин освободил В.МАРМАЗОВА от должности заместителя министра внутренних дел по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти в связи с сокращением количества должностей заместителей министра.