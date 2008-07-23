Ющенко понимает, что интеграция без Божьего благословения невозможна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что празднование 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси будет способствовать объединительным процессам в украинском православии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественной встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что те дни, когда Украина будет праздновать Крещение Киевской Руси, будут полезными для межцерковного взаимопонимания, достижения толерантности в противоречивых вопросах.

«Я верю, что 1020-летие Крещения Киевской Руси даст импульс объединительным процессам в украинском православии. Я нисколько не сомневаюсь, что единство православия должно стать надежной основой для единства украинского народа», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО призвал духовенство приложить максимум усилий для обеспечения гармонии между церквами, которые представлены в Украине.

«Я убежден, что и этой дорогой мы пройдем с согласием, взаимопониманием и с христианской толерантностью», - сказал он, выразив убеждение, что совместными усилиями удастся преодолеть непонимание.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, он хорошо понимает, какое место принадлежит вере в формировании духовности, моральных ценностей, формировании государственности.

Он подчеркнул, что о каком бы курсе государства речь ни шла, какие бы действия ни делала страна по своей демократизации, интеграции в мировые процессы без «Божьего благословения, без поддержки духовенства этот курс трудно реализовать».

В.ЮЩЕНКО отметил, что церковный мир - это одна из фундаментальных основ соборности Украины.

Президент подчеркнул, что 1020-я годовщина Крещения Киевской Руси является праздником всех украинских граждан независимо от веры, принадлежности к конфессиям, поскольку у всех один Бог, те же моральные и духовные ценности. Поэтому он считает, что и духовенство, и светская власть должны сделать все, чтобы состоялось достойное празднование этой годовщины.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что вопросы отношений церкви и государства будут всегда предметом его большого внимания.

В то же время, он сказал, что ни в одной демократической стране власть никогда не будет вмешиваться в дела церкви. По словам Президента, задачей государства является создание надлежащих условий для свободного, беспрепятственного развития религий, функционирования всех религиозных общин и т.п.

В.ЮЩЕНКО отметил, что государство готово быть надежным партнером церкви в тех сферах, где цели власти и цели религии совпадают, где они могут гармонично дополнять друг друга и сотрудничать, а «это мир, это согласие в обществе, духовное оздоровление…».