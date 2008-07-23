Следователь дает понять Кернесу, что может быть хуже, чем вчера

Сегодня секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС не явился на допрос, назначенный на 9.00, и сделал это сознательно, отказавшись получить повестку, заявляет старший следователь Главного следственного управления МВД Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

По словам следователя, он неоднократно вызывал для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу Г.КЕРНЕСА, и в связи с игнорированием им вызовов к следователю 22 июля был осуществлен его принудительный привод в Главное следственное управление МВД Украины, где он был допрошен.

“По окончании рабочего дня допрос был прерван и Геннадию Адольфовичу (КЕРНЕСУ) пытались вручить повестку, в соответствии с которой он должен был явиться в Министерство внутренних дел Украины 23 июля в 9 утра. От получения повестки он отказался, поэтому ему данная повестка была оглашена вслух”, - сообщил следователь.

Он предупредил Г.КЕРНЕСА, что игнорирование вызовов на допрос к следователю предусматривает не только принудительный привод, как это было вчера, но и другие правовые последствия.

Следователь также сообщил, что ждет Г.КЕРНЕСА на допрос в МВД Украины завтра, 24 июля, на 9.00.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харькове работники милиции задержали Г.КЕРНЕСА. Цель задержания, по данным милиции, - выполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом правоохранительные органы отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в частности перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».