Новоназначенный представитель Украины в ЕС Точицкий вручил верительные грамоты Туску

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС.

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«На встрече, состоявшейся после официальной церемонии, стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня Украина-ЕС, прежде всего, имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнение Минских договоренностей и ситуацию в оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

В этом контексте Точицкий подчеркнул, что Украина "рассчитывает на поддержку ЕС для полноценного вступления в силу Соглашения об ассоциации, несмотря на результаты недавнего референдума в Нидерландах".

Отмечается, что президент Европейского Совета поздравил украинский народ с избранием нового правительства.

«Сторона ЕС подтвердила готовность и в дальнейшем активно содействовать восстановлению мира и территориальной целостности Украины», - подчеркнули в представительстве Украины.

Кроме того, стороны обсудили вопрос либерализации визового режима.

Точицкий отметил, что до конца апреля Украина ожидает соответствующую законодательную инициативу Еврокомиссии. Туск в свою очередь выразил поддержку введению безвизового режима для украинских граждан.