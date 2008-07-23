Тимошенко с Миллером закрывают модель с "не очень приятным вкусом"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в ближайшие месяцы Украина сможет перейти на «четкие» отношения с российским «Газпромом» без посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на заседании Кабинета министров, комментируя результаты вчерашней встречи с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Я думаю, что в ближайшие месяцы мы действительно сможем перейти на абсолютно четкие отношения с предприятиями «Газпрома», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что переговоры с «Газпромом» проходят позитивно, с полным пониманием по всем вопросам.

«Прежде всего, это касается решения старых проблем, которые связаны с участием посредников на газовом рынке, в результате работы которых накопился определенный долг посредников перед «Газпромом». Вчера мы детальным образом обсудили все вопросы и нашли все выходы для того, чтобы раз и навсегда закрыть все проблемы неэффективной модели, которая была использована в Украине и имела не очень приятный вкус», - сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, 7 июля т.г. пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ сообщил, что задолженность «Нафтогаза Украины» за поставки газа перед RosUkrEnergo составляет сейчас более 2 млрд. долл. По его словам, эта сумма складывается из задолженности прошлых лет и неплатежей по поставкам в 2008 году.

Комментируя это заявление, 8 июля в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что по состоянию на 1 июля текущего года долг не превышал 897 млн. дол. Из этой суммы 650 млн. долл. составляет задолженность за импортный газ, который компания приобрела в июне 2008 года.

28 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН отметил после встречи с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО, что Украина не имеет задолженности перед Россией по текущим платежам за газ.

В феврале 2008 года в ходе газовых переговоров Россия и Украина договорились об отмене посредников, занимающихся поставками газа из России в Украину. Тем не менее, позже было решено оставить в цепочке RosUkrEnergo до конца 2008 года.

Компания RosUkrEnergo была создана в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину.

Справка УНИАН. В марте 2008 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В 2008 году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 55 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной в настоящее время является НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с Соглашением, с 1 мая 2008 года прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. куб. м осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» ООО «Газпром сбыт Украина».