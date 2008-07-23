Партия регионов требует «немедленной психиатрической экспертизы» Луценко

Партия регионов требует от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО немедленно сделать представление на освобождение министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО «в связи с грубым нарушением им законов, Конституции Украины и прав человека во время задержания исполняющего обязанности Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА».

Кроме того, как говорится в заявлении Партии регионов, переданном агентству УНИАН, эта политическая сила требует от Генеральной прокуратуры немедленного возбуждения уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

Партия регионов также требует, чтобы Генпрокуратура сделала все для того, чтобы провести «немедленно психиатрическую экспертизу Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку его действия являются неадекватными».

Также сообщается, что сегодня в 16.00 в киноцентре „Зоряный” в Киеве состоится пресс-конференция депутатов от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА, Нестора ШУФРИЧА и Юрия МИРОШНИЧЕНКО на тему: „Партия регионов требует отставки Луценко».