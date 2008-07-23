Большинство стран ЕС не хотели бы предоставлять Украине перспективу

Относительно текста будущего «Соглашения об ассоциации» между Украиной и Европейским союзом остается довольно много разногласий. В то же время, дипломаты заявляют, что стремятся наполнить документ практическим содержанием. По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, ЕС хотел бы значительно углубить экономические отношения, а также сотрудничество относительно энергетической безопасности.

Как передает Немецкая волна, ссылаясь на источники приближенные к переговорам, главная дискуссия между министрами иностранных дел ЕС шла вокруг формулировок. Министры, в частности, спорили как стоит называть Украину в будущем соглашении об ассоциации “европейской нацией” или “европейским государством” - то есть признавать ее географическую или политическую принадлежность к Европе. Впрочем, к единому мнению так и не пришли. В то же время, по поводу присоединения Украины к Евросоюзу позиция министров была определеннее. “В настоящее время большинство государств ЕС не хотели бы предоставлять Украине европейскую перспективу”, - сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. За присоединение Киева к ЕС выступили балтийские страны, а также Польша. В то же время Люксембург, Бельгия, Нидерланды и Испания выступили резко против. Не в восторге от такой идеи и Германия, но Берлин отдал преимущество менее категоричной позиции. В итоговом документе заседания отмечаетсяо, что министры не хотят в настоящее время предусматривать будущую форму отношений Киева и Брюсселя.