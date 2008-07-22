Кернеса допрашивают в МВД (фоторепортаж)
19:47, 22 июля 2008Политика
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Секретаря горсовета задержали в Харькове
В Киеве в МВД уже начался допрос секретаря харьковского горсовета Геннадия Кернеса.
Сегодня в Харькове работники милиции задержали секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.
Цель задержания, по данным стражей порядка - выполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, находящемся в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.Кернеса к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.
Фото Александра Косарева / УНИАН
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