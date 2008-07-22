Кернеса допрашивают в МВД (фоторепортаж)

19:47, 22 июля 2008
Политика
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Секретаря горсовета задержали в Харькове

В Киеве в МВД уже начался допрос секретаря харьковского горсовета Геннадия Кернеса.

Сегодня в Харькове работники милиции задержали секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Цель задержания, по данным стражей порядка - выполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, находящемся в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.Кернеса к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

Фото Александра Косарева / УНИАН

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